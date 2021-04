Agenten in Breda hebben bij toeval een waardevolle vondst gedaan. Ze vonden 30.000 euro in een zak chips!

De zak was van een man uit Italië die niet in Nederland mocht komen. De agenten vonden 3500 euro in zijn zakken en keken toen voor de zekerheid ook nog even in zijn zak chips. Die was zwaarder dan normaal. Niet zo gek, want er zat en dik pak eurobriefjes in.