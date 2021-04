Politie rukt uit voor 'wolf' in voortuin

In Best in Brabant is de politie voor niks uitgerukt. Iemand dacht dat er een wolf door een woonwijk liep en belde 112.

Agenten gingen er op af en probeerden het dier te vinden. Ze vonden niks, maar dat is niet zo gek. Een wolven-deskundige bekeek de beelden ook en zag meteen dat het niet om een wolf, maar om een hond ging.