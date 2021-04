Marleen krijgt een lintje voor haar vrijwilligerswerk

Vlak voor Koningsdag worden in Nederland altijd de lintjes uitgereikt. Dat zijn een soort prijzen voor mensen die iets goeds hebben gedaan voor een ander. Veel mensen die een lintje krijgen zijn behoorlijk oud. Soms zitten er ook jongere mensen bij.

Dit jaar krijgt bijvoorbeeld Marleen Mulders van 35 een lintje. Zij zet zich sinds 2002 in voor kinderen met kanker. Zelf heeft ze die ziekte ook gehad.

Verrassing

Het is altijd een verrassing wie er een lintje krijgen. Marleen had ook geen idee. Ze dacht dat ze moest werken, maar hoorde dat ze opeens vrij was.