Het is Koningsdag: zo kun je het dit jaar vieren

Het is Koningsdag! Net als vorig jaar is die dag een stuk minder feestelijk dan normaal. Vanwege corona zijn er geen vrijmarkten en geen festivals.

Sommige speeltuinen zijn wel open en sommige scoutingclubs organiseren ook leuke dingen voor kinderen. Op de site van jouw gemeente vind je daar meer informatie over.

Wat doet de koning zelf?

De koninklijke familie viert Koningsdag dit jaar in Eindhoven. Daar is een speciaal programma bedacht op de High Tech Campus. Op die plek werken bedrijven aan de spullen van de toekomst. Op NPO1 kun je vanaf 10.50 uur live meekijken met het bezoek.

Zingen

Net als vorig jaar wordt om 10.00 uur overal in Nederland het Wilhelmus gespeeld. Mensen thuis kunnen het volkslied in de voordeur, op het balkon of in de tuin mee zingen of meespelen op hun instrument.

Op radiozender Q-music zijn de hele dag optredens te horen van Nederlandse artiesten. Via deze site kun je de livestream zien.

Eten

Iets lekkers hoort er ook bij. Bij veel bakkers komen waarschijnlijk lange rijen om oranjetompoucen te halen.