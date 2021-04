Inbreker wil het dak niet af

In Wateringen, bij Den Haag, was een inbreker vannacht op de vlucht voor de politie. De inbreker was op het dak van een huis geklommen. De politie had dat huis omsingeld en dus kon de inbreker nergens heen.

Hij besloot op het dak te blijven zitten. Twee uur lang zat hij daar, terwijl de politie beneden op hem stond te wachten. Uiteindelijk kwam hij toch naar beneden en kon de politie hem arresteren.