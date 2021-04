Koningsdag is anders dan normaal, maar jullie maken er toch een feestje van! We kregen al heel veel leuke foto's. Hieronder zie je er een paar.

Bij Niek ging de vlaggenstok stuk, daarom hangt de vlag nu in een struik 2 van 4

Ga jij iets leuks doen met Koningsdag? Bijvoorbeeld spelletjes spelen, muziek maken of gewoon lekker tompoezen eten? Maak er een foto of filmpje van en stuur die naar jeugdjournaal@nos.nl Wie weet zie jij jezelf dan terug in de uitzending!