Kijktip! Supermaan vanavond goed te zien

Als je vanavond laat nog wakker bent, is het zeker de moeite waard om even naar buiten te kijken. Dan kan je namelijk een supermaan zien!

Een supermaan is een natuurverschijnsel dat zo'n vier keer per jaar voorkomt. Dan is het volle maan en staat de maan dichtbij de aarde. Hierdoor lijkt de maan groter en feller dan normaal.

Niet alleen in Nederland, maar ook op andere plekken in de wereld is de supermaan te spotten. Tijdens de opkomst is de supermaan het mooist. In Nederland gebeurt dat vanavond om 21:40 uur.

Ook gisteravond was de supermaan al goed te zien. Fotografen vanuit de hele wereld legde het fenomeen vast.