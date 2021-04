Grote steden: 'Kom niet meer hierheen, het is te druk'

In veel grote steden is het superdruk. Vooral in parken zijn veel mensen bij elkaar. Daarom worden die in een aantal grote steden gesloten. Er mogen geen nieuwe mensen meer in, alleen nog uit.

De gemeentes Utrecht en Amsterdam hebben mensen opgeroepen om niet meer naar hun stad te komen. In Amsterdam en Breda worden twee parken zelfs ontruimd door de politie. Het is daar veel te vol en mensen houden zich niet aan de corona-regels, zegt de gemeente.