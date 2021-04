Koning is minder populair in corona-tijd

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn minder populair dan een jaar geleden. Dat staat in een nieuw onderzoek.

Voor het onderzoek is mensen gevraagd naar hun mening over de koning. Vorig jaar was nog 76% van de Nederlands tevreden met de koning, nu is dat 57%. Dat is nog de meerderheid, maar wel een flink stuk minder.