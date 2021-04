Onderzoekers: 'Kinderen luisteren te lang naar te harde muziek'

Lekker een muziekje luisteren tijdens het fietsen, huiswerk maken of als je gaat slapen. Bijna alle kinderen doen het. Maar volgens onderzoekers gebeurt dat vaak niet veilig.

Kinderen luisteren te lang naar te harde muziek. Vaak meerdere uren per dag met oortjes of een koptelefoon op. Oorartsen en andere deskundigen maken zich er grote zorgen over.