Rapper Boef wil ADO Den Haag kopen

Lijkt het jou leuk om de baas te zijn van een voetbalclub? Rapper Boef lijkt dat wel wat. Hij schrijft op Insta dat hij ADO Den Haag wil kopen. De club staat te koop voor bijna 5 miljoen.

Zoveel geld heeft Boef er niet voor over. Hij biedt 2 miljoen. Of dat genoeg is, is niet duidelijk.

Geldproblemen

ADO Den Haag heeft veel geldproblemen. Volgens journalisten van de krant De Telegraaf kan de club in mei en juni niet meer de salarissen van de spelers en medewerkers betalen. Als ADO failliet gaat, mag de club niet in de eredivisie blijven. Ze moeten dan terug naar de derde divisie.