Woede over drukte en rommel op Koningsdag

Schoonmakers moesten hard aan het werk na Koningsdag. Op veel plekken lag afval op de grond. Vooral in parken hadden mensen hun rommel laten liggen.

Het was gisteren op veel plekken erg druk. Vooral in grote steden waren te veel mensen bij elkaar en hielden mensen zich niet goed aan de corona-regels. In Amsterdam. Breda, Tilburg en andere steden werden parken afgesloten. Bezoekers mochten niet meer naar binnen.

De gemeentes Utrecht en Amsterdam hebben mensen opgeroepen om niet meer naar hun stad te komen.

Pijnlijk

Artsen en verplegers zijn geschrokken van de beelden. Ze zeggen dat het in ziekenhuizen nog steeds erg druk is. Daarom is het voor hen pijnlijk om te zien dat sommige mensen de corona-regels waren vergeten.