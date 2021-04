Een koe in Rotterdam had een frisse Koningsdag. Het dier was per ongeluk in het water gevallen.

De koe woont op een soort drijvende boerderij. Daar zit een hek omheen. Het is daarom een raadsel hoe de koe in het water kon vallen.

Hijskraan

De koe is met een hijskraan het water uit getakeld. Het duurde ongeveer een uur om het dier weer op het droge te krijgen.