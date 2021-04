Wolf voor het eerst in Zeeland gespot

Voor het eerst is er een wolf gespot in de provincie Zeeland. In de buurt van Scherpenisse werd er een gezien.

Waarschijnlijk kwam de wolf uit Brabant. Daar komen wolven al langer voor. Boeren in Zeeland maken zich er wel een beetje zorgen over, want wolven doden geregeld schapen.

Om deze wolf hoeven ze zich nu geen zorgen te maken. Na het bezoekje aan Zeeland is het dier alweer terug gezwommen naar Brabant.