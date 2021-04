Rosalie (9) wordt door een zeldzame aandoening superlang

Rosalie is 9 jaar en nu al 1 meter 70 lang. Dat is een stuk langer dan haar klasgenoten en zelfs langer dan de juf. Ze heeft het syndroom van Marfan. Dat is een zeldzame aandoening waar ze mee geboren is.

De ziekte is erfelijk. Rosalies moeder en oma hebben het ook. In groep 3 ontdekte ze dat ze anders was.