Er moeten heel veel zonneparken en windmolens bij

De komende jaren moet er in Nederland veel gebeuren om het klimaat te helpen. Zo moeten er bijvoorbeeld zonneparken en windmolenparken bij komen. Die kunnen groene stroom opwekken.

Bij veel woonplaatsen staan er grote bouwprojecten op de planning. De verwachting is dat 1 op de 3 straten in Nederland daardoor soms voor lange tijd open ligt. En dat zien inwoners niet altijd zitten.

Protest

Daarom zijn er regelmatig protesten. Veel mensen vinden windmolens er niet mooi uit zien. Ook zeggen sommigen dat ze veel lawaai maken.

Is het vervelend om een windmolen in de buurt te hebben of maakt het jou niet uit?