Record: Jeroen koprolt 20 kilometer

Jeroen zit op breakdance dus hij is wel gewend om een koprol te maken. Het vorige record stond op 19,3 kilometer, dus Jeroen moest flink aan de bak.

Na 14 uur rollen en vol met blauwe plekken kwam hij aan in Papendrecht. Voorlopig neemt hij even rust, maar hij hoopt dat hij later nog eens een recordpoging kan doen. Dan wel voor een ander record.