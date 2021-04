Vrolijk oversteken door dit dansende verkeerslicht

In een Rotterdamse straat is het een feest om over te steken. Daar is een nieuw verkeerslicht geïnstalleerd met een muziekje en een dansje. Als het licht groen wordt, gaat het poppetje dansen en kun je veilig naar de overkant.

Het is bedacht vanwege het Songfestival. Dat is over 3 weken in de stad. Na het festival wordt het verkeerslicht weer weggehaald.