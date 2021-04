Bijna 100.000 boetes uitgedeeld voor overtreden avondklok

De politie heeft bijna 100.000 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet hielden aan de avondklok. De meeste boetes waren voor mensen tussen de 18 en 45 jaar oud. Als je er een kreeg, moest je 95 euro betalen.

Die avondklok-regel ging in op 23 januari en eindigde gisteren. Eerst mocht je niet op straat zijn tussen 9 uur 's avonds en half 5 's ochtends. Vanaf 31 maart begon hij een uurtje later: om 10 uur 's avonds. De laatste keer dat er een avondklok in Nederland was, was in de Tweede Wereldoorlog.