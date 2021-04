We hebben iets nieuws: de Jeugdjournaal Podcast!

Het NOS Jeugdjournaal komt met een eigen podcast voor kinderen. Bart Tuinman en Malou van der Starre duiken elke week in een onderwerp uit het nieuws en zoeken een antwoord op jullie vragen. En iedere week is er goed nieuws van een luisteraar.

Zaterdagochtend 1 mei verschijnt de eerste aflevering en die gaat over herdenken. Je kunt de NOS Jeugdjournaal Podcast in verschillende podcast-apps luisteren. Bijvoorbeeld via Spotify en ook via deze site van NPO Zapp. Daar kun je nog meer podcasts voor kinderen vinden.