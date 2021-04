Het Jeugdjournaal in de ochtend heeft vakantie

Vanwege de meivakantie is er even geen Jeugdjournaal in de ochtend. Als iedereen op maandag 10 mei weer naar school gaat, zijn we er 's ochtends ook weer met een Jeugdjournaal.

We maken natuurlijk nog wel iedere avond een Jeugdjournaal om 19.00 uur. Die kun je HIER allemaal terugkijken.