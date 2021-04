Nog steeds geen nieuwe regering, maar wel een stapje dichterbij

De meeste politieke partijen willen wel met elkaar samenwerken, ook als Mark Rutte opnieuw minister-president wordt. Dat zegt Herman Tjeenk Willink. Hij voerde de afgelopen weken gesprekken met politici om erachter te komen wie met wie samen een nieuwe regering wil vormen. Ardy Stemerding is politiek verslaggever en volgt het nieuws uit Den Haag.

Mark Rutte wilde dat er na de verkiezingen snel een nieuwe regering zou komen., Dat was volgens hem nodig om Nederland uit de corona-crisis te krijgen. Maar dat liep allemaal even anders. Ardy Stemerding, verslaggever politiek

Want de Tweede Kamerverkiezingen zijn al anderhalve maand geleden en er is er nog steeds geen nieuwe regering. Dat komt doordat er veel gedoe was in Den Haag.

Wat is er gebeurd? Na de verkiezingen op 17 maart worden Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma aangewezen als verkenners, dat betekent dat zij moeten onderzoeken welke partijen met elkaar willen samenwerken in een nieuwe regering. Maar door een blunder (een foto van geheime aantekeningen) moeten ze stoppen met hun werk. Er ontstaat ruzie over de uitgelekte aantekeningen. Veel politici zijn boos op Mark Rutte, omdat hij zei dat die informatie niet van hem kwam, terwijl later wel het geval bleek. Begin april wordt Herman Tjeenk Willink als informateur benoemd: hij moet onderzoeken of de ruzie kan worden bijgelegd en of de partijen nog met elkaar willen samenwerken.

Volgens Tjeenk Willink is er nu weer genoeg vertrouwen om te praten over een nieuwe regering. Daarvoor is een nieuwe informateur nodig.

Die gaat met alle partijen praten om te kijken hoe die partijen de problemen van het land kunnen oplossen, zoals de coronacrisis. Daarna gaat de informateur kijken welke partijen samen een nieuwe regering kunnen vormen. Ardy Stemerding, verslaggever politiek