Luister hier de eerste podcast van het NOS Jeugdjournaal

Komende dinsdag is het 4 mei, de dag van de Dodenherdenking. Waarom is de Dodenherdenking er eigenlijk en waarom gaat het op deze manier? Bart en Malou zoeken de antwoorden op jullie vragen.

De eerste aflevering van de NOS Jeugdjournaal Podcast staat voor je klaar. En die gaat over herdenken.

Een podcast is een soort radioprogramma dat je terug kunt luisteren. Vanaf vandaag kun je iedere zaterdag naar een nieuwe aflevering van de NOS Jeugdjournaal Podcast luisteren.

Je kunt de NOS Jeugdjournaal Podcast in verschillende podcast-apps luisteren. Bijvoorbeeld via Spotify en ook via deze site van NPO Zapp. Daar kun je nog meer podcasts voor kinderen vinden.