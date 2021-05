Veel mensen boos op Nederlandse voetbalbond: 'Ook hier online discriminatie'

Ze hopen dat mensen online discriminatie serieuzer nemen en dat sociale media beter hun best gaan doen om discriminerende berichten weg te halen.

De actie is bedacht door Engelse voetbalclubs. Maar inmiddels doen ook veel andere clubs, sportbonden en sporters mee. Bijvoorbeeld Formule1-coureur Lewis Hamilton.

Veel sporters en sportclubs in Engeland posten tussen vrijdagmiddag en maandagavond niets meer op hun sociale media. Ze doen dat om aandacht te vragen voor discriminatie en haat online.

Een groep mensen die de KNVB advies geeft over racisme en discriminatie vindt dit onbegrijpelijk. Ze vinden dat de KNVB wel mee moet doen met het protest. Volgens hen is online discriminatie ook hier in Nederland een groot probleem.

Stelling

Onze stelling van vandaag gaat over dit onderwerp. Hieronder kan je reageren.