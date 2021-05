Onderzoeker wil weten waarom meerkoet zo van plastic houdt

Auke-Florian Hiemstra is bioloog en doet onderzoek naar de nesten. In die van de meerkoet komt hij van alles tegen. Van sausbakjes tot mondkapjes en van rietjes tot zonnebrillen, de meerkoet gebruikt het allemaal.

Onderzoekers weten nog niet waarom de meerkoet ook afval is gaan gebruiken. Misschien wel omdat ze niks anders kunnen vinden. Of omdat plastic een heel sterk materiaal is.

Meedoen?

Auke-Florian wil dat soort vragen dolgraag beantwoorden. Daarom vraagt hij iedereen mee te doen aan zijn onderzoek. Dat doe je door meerkoetnesten uit jouw buurt te fotograferen en de foto op te sturen naar Naturalis.