Steeds meer baasjes willen met hun pup naar de hondencursus

In het afgelopen corona-jaar hebben veel mensen een huisdier genomen. Vooral puppy's zijn populair. En dus zitten de hondencursussen hartstikke vol.

Veel meer mensen willen dus zo'n training voor hun hond. Deskundigen zijn daar blij mee, want volgens hen is zo'n training een goede manier om honden op te voeden. Maar hondenscholen kunnen de vraag soms nauwelijks aan. Sommigen hebben zelfs wachtlijsten.

Lev is in ieder geval blij met de cursus. Wolf mag nog vier weken oefenen. Daarna is zijn training klaar.