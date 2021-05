Sjinkie Knegt geeft schilderij cadeau... van zichzelf!

Wat is een leuk cadeau als je iemand wilt bedanken? Schaatser Sjinkie Kegt dacht aan een zelfportret. Hij maakte een groot schilderij van zichzelf in het Martini Ziekenhuis in Groningen waar hij twee jaar geleden werd opgenomen.

Na een ongeluk met een kachel kreeg de schaatser enorme brandwonden. Om het personeel van het ziekenhuis te bedanken voor de goede hulp, wilde hij daarom iets terug doen.

