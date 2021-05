Chef'Special beantwoordt jullie vragen

Zanger Joshua Nolet ken je waarschijnlijk van Wie is de Mol? en misschien ook wel van zijn band Chef'Special. De vrienden hebben net een nieuw nummer uit: Afraid of the Dark. Ook waren ze de grote winnaar bij de 3FM-awards dit jaar.

Verslaggever Noortje ging langs bij de band. Zanger Joshua, gitarist Guido en toetsenist Wouter gaven in hun studio in Haarlem antwoord op jullie vragen. Ze vertellen hoe ze elkaar hebben leren kennen en waar ze hun inspiratie vandaag halen.