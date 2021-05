Waar zijn de vissen in de Waddenzee gebleven?

Er zwemmen veel minder vissen in de Waddenzee dan 55 jaar geleden. Zo'n 90 procent is verdwenen. Maar waar zijn de vissen gebleven? Om daar achter te komen is een groot onderzoek gestart, waarbij de vissen zelf het antwoord moeten geven.

Zo'n 150 jonge vissen als de zeeforel, zeebaars en glasaal krijgen een zendertje in hun buik. Zo kunnen onderzoekers in de gaten houden waar ze zwemmen en hoe het met ze gaat.