Veel regen en kans op hagel in meivakantie

Deze week hebben bijna alle kinderen meivakantie, maar genieten van mooi lenteweer zit er even niet in. Vandaag neemt de bewolking toe en dinsdag en woensdag is er zelfs kans op hagel, onweer en zware windstoten.

Het is ook nog best fris voor de tijd van het jaar. Pas komend weekend gaat de temperatuur weer wat omhoog.

Wat vind jij van een vakantie met regen en harde wind? Is dat nog steeds leuk of is er dan niet veel aan? Reageer op de stelling: