Wow: Mensen klimmen naar de top van een achtbaan

Pretparken blijven voorlopig dicht, maar in Toverland in het Limburgse Sevenum is één attractie toch open. De achtbaan! De karretjes die rijden niet, maar je mag er wel op klimmen.

De houten achtbaan is 35 meter hoog. Tijdens de tocht dragen de achtbaan-klimmers een speciaal tuigje, zodat ze niet kunnen vallen.