Gigantische puzzel met 42.000 stukjes is klaar!

Hij is af! In het dorp Diffelen is vanmiddag het laatste stukje van een gigantische puzzel van 42.000 stukjes gelegd. De familie Stapel deed er 4 maanden over om alle stukjes op de juiste plek te leggen.

Het plan was om de puzzel in de meivakantie af te maken, en dat is dus gelukt! Toen we in januari bij de puzzelaars langsgingen, waren ze nog niet zo ver: