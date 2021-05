Overal ging het luchtalarm af, maar hier bleef het stil...

Het is de eerste maandag van de maand en dus werd precies om 12 uur het luchtalarm weer getest. Maar in Raalte, in Overijssel, bleef het stil. Op één van de alarmpalen zit namelijk een nest ooievaars.

De gemeente wil de dieren niet laten schrikken en daarom hebben ze het alarm uitgezet. Ondertussen wordt de sirene wel getest, maar dan zonder geluid. Zo kunnen de ooievaars rustig blijven zitten.