Betty was 9 toen ze zich moest verstoppen voor Duitse soldaten

Het is vandaag 4 mei, de dag van de Dodenherdenking. Speciaal voor het Jeugdjournaal vertelt Betty Metzelaar haar verhaal. Ze is Joods en was pas 9 jaar oud toen ze zich moest verstoppen voor Duitse soldaten.

Betty zat op dezelfde school als Anne Frank, maar kende haar niet goed. Net als Anne moest ze onderduiken toen het tijdens de Tweede Wereldoorlog te gevaarlijk werd voor haar. Ze werd naar een stad in Zeeland gebracht, waar bijna niemand wist dat ze Joods was. Haar ouders konden niet mee. In de video hoor je haar hele verhaal.