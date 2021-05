Het is 4 mei: ook eigen herdenking voor kinderen

Vanavond om 20:00 uur is het in heel Nederland twee minuten stil. Dan herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna.

De nationale herdenking is op de Dam in Amsterdam. Er worden dan kransen gelegd en toespraken gehouden. Normaal is daar publiek bij, maar vanwege corona kan dat niet. Ook vorig jaar was dat al zo.

Nationale Kinderherdenking

Voor kinderen is er een Nationale Kinderherdenking in Madurodam, Den Haag. De organisatie van de kinderherdenking vindt het belangrijk dat ook kinderen de slachtoffers van de oorlog nooit vergeten. Deze herdenking is vanaf 19:30 live te zien op deze site en via Omroep West.

