Vuurwerkbom ontploft in brievenbus, buren moeten hun huis uit

Flink schrikken voor meerdere inwoners van het Limburgse dorp Vaals. Rond 2 uur vannacht ontplofte een vuurwerkbom in brievenbus van een flat. Hierdoor gingen meerdere ruiten kapot.

Niemand raakte gewond door de explosie. Toch moesten meerdere buren hun huis uit. Ook werd de straat voor even afgezet. Het was namelijk niet duidelijk of er meer vuurwerk was dat nog kon afgaan.

Onderzoek

Om daar achter te komen, werd een speciale afdeling van het leger ingeschakeld, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Uit hun onderzoek bleek dat het gebouw veilig was.

Ook de politie doet onderzoek naar de explosie. Ze zijn op zoek naar mensen die iets gezien hebben.

In beelden hieronder zie je de schade aan het gebouw.