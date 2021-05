Sedra is gevlucht voor een oorlog die nog steeds niet voorbij is

Het is vandaag 4 mei, de dag van de Dodenherdenking. Op die dag staan we niet alleen stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij de slachtoffers van oorlogen daarna. Sedra is 13 jaar en weet er alles van. Ze is gevlucht voor een oorlog die nu nog steeds woedt.

Sedra komt uit Syrië, waar de oorlog zo'n tien jaar geleden begon. Opeens zag ze steeds meer soldaten op straat, viel er een bom bij haar huis en moest ze zelfs bukken over overvliegende kogels. Uiteindelijk kon ze veilig naar Nederland komen, maar daarvoor moest ze haar vader wel een jaar missen. Ze vertelt er meer over in de video.