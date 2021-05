De oma van Thomas werd opgesloten tijdens de oorlog

Het is vandaag 4 mei, de dag van de Dodenherdenking. Speciaal voor het Jeugdjournaal vertellen Thomas en zijn oma Tineke hun verhaal over de oorlog.

De oma van Thomas maakte de oorlog als kind mee. Ze werd, net als veel andere Indische Nederlanders, opgesloten in Nederlands-Indië. Eerst in haar eigen huis en later in een kamp. In Azië waren niet de Duitsers de baas, maar de Japanners. En ook daar gebeurde verschrikkelijke dingen.

Slakken eten

Oma Tineke vertelt bijvoorbeeld dat ze slakken moest eten om te overleven en dat al hun spullen in brand werden gestoken. Zij schreef haar oorlogsherinneringen op in een boek en vertelt er meer over in de video.