De speciale uitzending over oorlog en herdenken

Hoe is het om als kind een oorlog mee te maken? Je ziet het in het NOS Jeugdjournaal over herdenken.

In de speciale uitzending vertelt de Joodse Betty hoe ze zich als 9-jarig meisje moest verstoppen voor Duitse soldaten. Thomas kent verhalen van zijn oma Tineke, die de oorlog in Nederlands-Indië meemaakte. En Sedra van 13 is gevlucht uit Syrië, waar het nog steeds oorlog is.