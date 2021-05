Nederland viert Bevrijdingsdag

In heel Nederland wordt vandaag Bevrijdingsdag gevierd. We vieren dat er op 5 mei 1945, vandaag precies 76 jaar geleden, een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Maar er wordt ook gevierd dat we in Nederland in een vrij land leven, waar iedereen een eigen mening mag hebben.

Vannacht werd in Wageningen het bevrijdingsvuur aangestoken: