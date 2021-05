In Diergaarde Blijdorp is vannacht een olifantje geboren! Volgens de verzorgers gaat alles goed met het dier. Het olifantje heeft nog geen naam. Ook is nog niet duidelijk of het een mannetje of een vrouwtje is.

Het olifantje is het derde jong van moeder Bangka. Zij beviel met haar moeder Irma en haar dochter Faya in de buurt. Volgens de verzorgers is Bangka een ervaren moeder.