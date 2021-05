Man ontdekt kameel in zwembad: 'Bizarre ochtend'

Wakker worden doordat er een kameel in je zwembad ligt. Dat maken niet veel mensen mee. Bas Nijboer uit Eersel wel. Zijn kameel Petje was losgebroken en lag opeens in het water. Bas en zijn vrouw hebben Petje voorzichtig het water uit geduwd.

De kameel het zwembad uit laten Bas Nijboer

Ze kregen het dier zonder hulp na 10 minuten weer op het droge.

Petje is pas twee jaar oud en nog niet volgroeid. Daardoor was het nog te doen om hem eruit te krijgen zonder lift. Bas, het baasje van Petje

Hoe het kon gebeuren is een raadsel. Bas denkt dat Petje jeuk had en daarom met zijn lijf tegen het hek aan schuurde. Waarschijnlijk is het hek van de wei opengegaan, waardoor hij kon ontsnappen en het zwembad in kon lopen. Petje is een beetje geschrokken, maar verder gaat alles goed met hem. Bas moet nog wel even zijn zwembad schoonmaken.

Het bad zit helemaal onder de haren en de kamelenpoep. Bas