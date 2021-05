Kinderen worden steeds vaker online opgelicht

Iets kopen op internet, maar het nooit krijgen. Oplichting heet dat. Steeds meer kinderen krijgen ermee te maken. Zeker in de corona-tijd is het aantal flink gestegen. In vergelijking met 2019, kwamen in 2020 twee keer zoveel meldingen binnen van oplichting.

Hoe werkt oplichting?

Oplichters maken een site waarop ze spullen aanbieden. De site ziet er vaak heel echt uit. Het lijkt dus een gewone winkel. Maar zodra je iets bestelt en geld overmaakt, krijg je niet wat je wil hebben. En soms is de site daarna opeens verdwenen.

Als het je overkomt kun je aangifte doen bij de politie. Maar omdat alles online gaat, is het vaak lastig om de dader of daders te vinden.

Tips

Als je online iets wil bestellen is het dus goed om te checken of de webshop betrouwbaar is. Je kunt bijvoorbeeld reviews opzoeken van andere mensen.

Ook kun je het beste bestellen bij bekende webwinkels of winkels waarvan je zeker weet dat ze bestaan. Dan weet je dat het goed zit.