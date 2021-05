Tino Martin biedt excuses aan voor optreden

Zanger Tino Martin heeft zijn excuses aangeboden voor zijn optreden op het online Bevrijdingsfestival. Het optreden ging niet goed en Tino Martin zong sommige stukken vals.

Hij zegt dat het komt doordat hij een paar weken geleden corona had. Daar is hij flink ziek van geweest en hij heeft ook last gekregen van zijn oren. Daardoor is het lastiger om zuiver te zingen.

Hier zie je een stukje van het optreden van Tino: