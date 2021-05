Nieuwe machine kan hart laten kloppen en levens redden

Dat is goed nieuws voor mensen die op de wachtlijst staan voor een nieuw hart. De vader van Zheng is een van hen. Zijn hart werkt al een tijdje niet goed meer.

Het is Nederlandse artsen gelukt om een hart van iemand die is overleden eruit te halen en weer te laten kloppen. Dankzij een nieuw apparaat kunnen ze zo vaker donorharten geven aan mensen die een nieuw hart nodig hebben.

Als een hart niet goed werkt, kunnen mensen een harttransplantatie krijgen. Hun slechte hart gaat eruit en ze krijgen daarvoor in de plaats een nieuw hart van een donor.

Zo'n hart moet wel aan het werk blijven, voordat het wordt verplaatst. Dankzij het nieuwe apparaat kan dat en is er iets meer tijd voor de operatie.

Kinderen

In Nederland zijn alleen volwassenen op deze manier geopereerd. In Groot-Brittannië ook al kinderen. Freya van 14 bijvoorbeeld. Zij was een van de eersten die op deze manier een nieuw hart kreeg.