Verplicht testen voor een uitje: wat vinden kinderen?

Lekker uit eten, een filmpje pakken, of een dagje naar een pretpark. Door corona zit dat er op dit moment niet in. Het kabinet heeft een plan bedacht om te zorgen dat het wel weer kan. Een corona-testbewijs voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Dat kun je krijgen als je voor een evenement een corona-test doet en de uitslag negatief is. Met zo'n testbewijs kun je dan weer een uitje doen en kunnen pretparken en musea weer veilig open.

Politici in Den Haag hebben gisteren lang over het plan gepraat. Uiteindelijk zijn ze het eens geworden. De testen zijn voorlopig gratis. Waarschijnlijk gaan de regels in vanaf juni.

En de vaccinaties dan?

Minister de Jonge hoopt dat snel zo veel mogelijk mensen gevaccineerd zijn. Dan zijn de toegangstesten niet meer nodig. Maar door nu te beginnen met testen, kunnen mensen eerder weer leuke dingen doen, zegt hij.

Wij vroegen kinderen op straat wat zij vinden van het plan.