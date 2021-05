Dove puppies: niet meer laten inslapen, maar beter trainen

Als een hond doof is, kan het dier sneller schrikken of bijten. Ook kan een baasje de hond lastiger trainen en waarschuwen. Daarom staat in de regels voor fokkers dat honden die doof zijn, het beste een spuitje kunnen krijgen. Vroeger gebeurde dat veel. Nu is dat al minder, maar het komt nog voor.

Doofheid komt het vaakst voor bij dalmatiërs, Argentijnse dogs, jackrusselterriërs en bulterriërs.

Dierenartsen kunnen met een speciale test zien of een hondje doof is of niet. In de video zie je er meer over.