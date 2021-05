Oproep: Wat wil jij weten van tennisster Diede de Groot?

Binnenkort gaan we bij haar langs en we nemen jullie vragen mee. Heb jij een vraag voor Diede? Stuur 'm dan in!

Diede de Groot is de beste rolstoeltennisster van de wereld. Ze heeft al negen finales gewonnen van grote toernooien. Ook won ze tien prijzen in het dubbelspel.

Diede de Groot is 24 jaar en begon met tennissen toen ze 7 jaar was. Dat doet ze in een rolstoel, omdat haar rechterbeen een stuk korter is dan haar linkerbeen. Als ze niet speelt draagt ze meestal een prothese, een kunstbeen.

Australian Open

In februari won Diede de Groot voor de derde keer in haar carrière de Australian Open. Dat is een van de belangrijkste tennistoernooien ter wereld. Wij maakten daar toen deze video over: