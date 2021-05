Onderzoek: Welke dieren gapen het langst en het kortst?

Wist je al dat dieren net als mensen af en toe moeten gapen? Twee onderzoekers hebben bekeken welke dieren het langst en het kortst gapen.

Waarom?

Ze willen beter begrijpen waarom mensen en dieren soms gapen.

De onderzoekers deden hun onderzoek in een dierentuin. Ze gingen bij het hok zitten en filmden wat er gebeurde. Voor het onderzoek bestudeerden ze 101 diersoorten: 55 zoogdieren en 46 vogels.

Vogels

Ja, want zelfs vogels kunnen gapen. Waarschijnlijk heb je het alleen nog nooit gezien, want zo'n gaap is snel voorbij. Vooral bij duiven. Die gapen namelijk maar 0,7 seconde.

Bij mensen en andere zoogdieren duurt het meestal wat langer. Zo gaapt een mens gemiddeld 7,3 seconden en een nijlpaard 8,7 seconden.

Hersenen koelen

Het lijkt erop dat gapen nodig is om de hersenen af te koelen. Door te gapen adem je namelijk in één keer veel koude lucht in. En als je brein koeler is, kun je beter nadenken.