Vuurwerkbommen ontploft in Amsterdam en Rotterdam

In Amsterdam West is vannacht een ontploffing geweest in een café. De politie denkt dat het een vuurwerkbom was. Het gebeurde in een café waar veel Ajax-fans komen. Niemand raakte gewond.

Eerder deze week waren er ook ontploffingen in Rotterdam. Daar gebeurde het bij twee cafés voor Feyenoord-fans. Ook bij die ontploffingen is niemand gewond geraakt.

Wedstrijd

Morgen is de wedstrijd Ajax-Feyenoord. De politie onderzoekt of de ontploffingen iets te maken hebben met die wedstrijd.